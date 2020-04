Dylan s písní o Kennedym dosáhl na první místo žebříčku Billboard

Písničkář Bob Dylan se poprvé dostal do čela amerického žebříčku Billboard Hot 100 díky své nové písni o atentátu na bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho. Píseň Murder Most Foul trvá téměř 17 minut a 78letý Dylan v ní připomíná události 60. let minulého století, tituly tehdejších hitů a plejádu osobností od The Beatles po Marilyn Monroe.