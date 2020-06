Dva letní koncerty skupiny Lucie jsou zrušeny

V Praze v Sinobo aréně se měl konat festival Prague Rocks 2020. Kromě Lucie na něm měli zahrát i No Name a Lake Malawi. Do Horního Slavkova byl zase nachystán Slavkov Open Air, na němž ser kromě Lucie měli představit i Dan McCafferty, Markéta Irlglová nebo kapela Doctor Victor.