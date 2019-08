Druhý den Szigetu ovládli The 1975 a Franz Ferdinand

Pro fajnšmekry byl na festivalu Richard Ashcroft, bývalý zpěvák a kytarista kapely The Verve, která se rozpadla v roce 1999. Civilně oblečený rocker v černých slunečních brýlích a červené větrovce nenechal nikoho na pochybách, že tenhle koncert bude skvělý zážitek. Zazněla jeho sólová tvorba, ale také hity od The Verve. Závěr koncertu patřil legendární písni Bitter Sweet Symphony. Dav pod pódiem nadšeně zpíval a pohupoval se do rytmu skladby, jež do jisté míry definovala britskou hudební scénu druhé poloviny devadesátých let.