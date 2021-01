Dolls in the Factory přicházejí s upírským videoklipem k písni Stop for a Minute

Česká pop-rocková kapela Dolls in the Factory se po delší odmlce vrací s videoklipem. Jeho děj zavádí do malebného prostředí empírového zámku Kačina. Tam se odehrává netradiční příběh o komplikované lásce, která bude stát život. Stop for a Minute je prvním singlem z chystaného EP Phoenix.