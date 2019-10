Dokumentaristka Adéla Komrzý: Vymezovalo se vůči otupující síle médií

Pro mě je svobodnou formou vyjádření, která subjektivizuje pohled na svět. Hlavně je to ale pojem, který je bezprostředně spjatý s médiem videa, jež ve svých počátcích, ať už v USA, nebo Evropě, způsobilo totální revoluci v komunikaci i myšlení. A to je fascinující.

Faktem je, že volného umění dělal moc, bylo jeho bytostným vyjádřením, jeho světem. Večerníčka a tvorbu pro děti měl rád. Často v jeho poznámkách čtu, jak pro něj bylo důležité neztratit dětský pohled na svět, jejich zvídavost. Nicméně nemohl tolik vyjádřit sám sebe. Byly to ilustrace, reakce na konkrétní text. Pro mě samotnou bylo zajímavé rozkrývat jiný svět, než který jsem znala z veřejného prostoru a televize.

Už od šedesátých let dělal, podobně jako Petr Skala, experimentální filmy. S materiálem nepracoval klasicky narativně, naopak do něj různě vyškraboval, maloval a vytvářel obrazy v čase. Kamera pro něj znamenala jinou formu štětce. Také dělal fotoasambláže, díky nimž vytvářel hlubší prostor pomocí navrstvených předmětů a snímků. Když se na ně díváte, máte pocit, že se do nich propadáte.