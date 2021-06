Dokumentarista Jindřich Andrš: Hisema z Nové Šichty jsem zprvu viděl jako pankáče

K Nové šichtě jsem se dostal na podzim roku 2016, kdy jsem narazil na článek o experimentu s přeučením horníků na programátory. Připadalo mi nemožné, že by někdo takovou kariérní změnu zvládl, a i kdyby se o to pokusil, jak by dokázal přejít z jedné pracovní kultury do úplně jiné.