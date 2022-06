Dokument o Leonardu Cohenovi vstoupí do kin v létě

Premiéru navštívilo několik umělců. Cohenova raná múza a milenka, dnes třiaosmdesátiletá Judy Collinsová zahrála skladbu Suzanne, kterou poprvé nahrála na své album In My Life z roku 1966.

Režírovali ho Daniel Geller a Dayna Goldfi neová a vychází z knihy Alana Lighta The Holy or the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley & the Unlikely Ascent of Hallelujah z roku 2013. Vypráví o životě a kariéře kanadského umělce od počátku jeho působení na scéně.