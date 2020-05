Dobří muži dělají v temnotě občas i zlé věci

A v tom právě vězí zásadní problém díla. Žádné překvapivé rozuzlení se na konci nekoná. Přesto nelze říct, že je kniha špatná a nemá člověku, který se ji rozhodl přečíst, co dát.

Ve své podstatě se jedná o banální příběh, který téměř každý zná z béčkových akčních filmů. Policista Jim Hopper se v období klidu vánočních svátků vydává nedobrovolně proti proudu času do temných dob svého působení na policejním okrsku v New Yorku. Jeho adoptivní dcera Eleven totiž najde krabici s dokumenty, na které by otec nejraději zapomněl. Navíc mu začíná klást nepříjemné otázky a díky tomu se společně se čtenáři začíná dostávat k odvrácené straně jeho duše.