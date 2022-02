Do Rady ČT se hlásí padesátka zájemců

Sněmovna odtajnila seznam kandidátů, kteří se ve veřejném slyšení budou ucházet o zvolení do Rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Do Rady ČT se přihlásilo 51 zájemců, do Rady ČRo devět.