Do Prahy míří The Offspring, Dog Eat Dog i Alt-J

Program Prague Summer Festivalu zahájí Rise Against, kteří mají už devět studiových alb. K tomu nejnovějšímu absolvují šňůru Nowhere Generation European Tour. Jako speciální hosté vystoupí před Rise Against britští pop-punkeři Boston Manor, tuzemští oblíbenci John Wolfhooker a australští pop-punkoví Yours Truly.

Devátého června se na stejném místě zastaví Alt-J, kapela kytaristy a zpěváka Joea Newmana, bubeníka Thoma Greena a klávesáka Guse Unger-Hamiltona. Letos vydali čtvrtou desku. Před nimi vystoupí tuzemští indie rockeři I Love You Honey Bunny a Rikas z Německa.

Alt-J Foto: Prague Summer

Zlatý hřeb přijde 12. června, kdy přijedou američtí The Offspring, jedno z velkých jmen neo-punkových devadesátých let. Jejich hity Self Esteem, Why Don’t You Get a Job? a Pretty Fly (For a White Guy) jsou už legendární.