Divadelní soubor Rimini Protokoll experimentuje s robotem v hlavní roli

Soubor zaměřuje na to, co pro jedince znamená, když ho nahradí robot. Roboty známe jako pracovní stroje, jako efektivní a precizní vykonavatele našich pokynů. V německém průmyslu se lidem nepodobají, aby se vyloučily emocionální vazby, ale v Asii se už delší dobu vyvíjejí humanoidní roboti pro péči o staré osoby nebo jako sexuální partneři. Lidská podoba má usnadnit přijetí stroje v takové funkci. Vzbuzuje ovšem také nedůvěru: Co je člověk a co je stroj? Tuto tísnivou podobnost nazývají japonští výzkumníci v oblasti robotizace Uncanny Valley.