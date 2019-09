Děti jsou u vytržení. Ledové království 2 už má trailer

„Uvědomili jsme si, že stále přetrvávají některé naše otázky,“ říká Lee. „Přemýšleli jsme o tom, co by asi Anna dělala nyní, kdy má vše, po čem kdy toužila. Měli jsme pocit, že jsme nezodpověděli otázky o jejích rodičích a o tom, kam na své lodi cestovali, když se potopila. A také jsme nezodpověděli tu největší otázku ze všech: Proč se Elsa narodila s kouzelnými schopnostmi?“

Podle Bucka se ve filmu Ledové království svět těmto postavám teprve začal otevírat. „Snažily se přijít na to, kým jsou,“ říká. „Ale mám pocit, že nyní dokončily pomyslnou vysokou školu. Začínají si své životy dávat do pořádku. Chtěli jsme zjistit, co to v případě každé z těchto postav znamená.“