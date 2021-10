Designblok: Štěstí znamená být obklopen krásnými věcmi

Tam návštěvníci uvidí instalace 57 výrobců a distributorů, 95 designérských instalací, výstav i přednášek či diskusí. Stavba samotná připomíná gotický pohádkový zámek a ředitelka festivalu Jana Zielinski o ní řekla, že je to kouzelný prostor. A má pravdu, člověk si připadá jako v romantickém filmu.

Ředitelka festivalu Designblok Jana Zielinski Foto: Jan Šída, Právo

Módní přehlídky zase pořadatelé zasadili do nedalekého kostela Sacre Coeur, zatímco novorenesanční budova v centru, ve které sídlí Uměleckoprůmyslové muzeum, hostí další část festivalu. Vystavuje tam 22 firem a lze tam vidět také 25 expozic tuzemské designérské scény. Jejich výrobky mají ukázat znovuobjevení kvalitního řemesla.

LD Seating Foto: Milan Malíček, Právo

Sklárna Moser Foto: Milan Malíček, Právo

Právě kvalitní řemeslo jako by bylo tím hlavním spojovníkem všech vystavených předmětů. V současné době totiž design proniká všemi možnými oblastmi. Dokonce by se dalo říct, že se stává trendem a jeho vysoká úroveň vypovídá cosi i o samotném člověku, o jeho životním stylu a vkusu. Pokud je totiž jedinec obklopen kvalitními předměty, svým způsobem ho to kultivuje.

Šaty od návrhářky Liběny Rochové Foto: Jan Šída, Právo

Máme-li v pokoji nábytek studia Master&Master, vázy od návrhářek Natálie Constantinové a Anety Honzové, stěny v bytě upravené firmou Smart Walls, šaty od Hany Frisonsové nebo Liběny Rochové a jízdní kolo od firmy Festka, můžeme se třeba i stát lepším člověkem. A pokud si naše děti budou hrát s dřevěnými hračkami od výrobce Hugo chodí bos, i ony budou mít možná už od mládí vztah k hezkým věcem a nestanou se z nich vandalové. A budou si všímat i na první pohled běžných předmětů, jako je například klika (taková, jakou dělá M&T Manufacture 1997), a ocení její tvar i zpracování.

Kolekce Dark Matter Foto: Petr Hloušek, Právo

Nebo je třeba zaujme experimentální kolekce nábytku z dílny projektu M.P.K.J.V.L.J.S. Jde o čtveřici autorů, keramika a designéra Milana Pekaře, uměleckého truhláře Jakuba Vávru, designérku vůní Kateřinu Vávrovou a malířku Lu Jindrák Skřivánkovou. Kolekce Dark Matter (hlavním materiálem je dřevo a keramika) zahrnuje paraván, stolek, kabinet a difuzér. Ideově je dílo inspirované temnou hmotou a strukturální malbou Lu Jindrák Sřivánkové.

Lu Jindrák Skřivánková Foto: Petr Hloušek, Právo

Aby však většina vystavených předmětů v našem bytě naplno působila svou kvalitou a krásou, je třeba je umístit do odpovídajících prostorů. V panelákové garsonce se kvalitní design uplatňuje velmi obtížně.

Není posed jako posed

Moderní a originální design zasahuje i do míst, kde by to člověk běžně nečekal, třeba do oblasti myslivosti. Lovec jde na šoulačku a poté se pohodlně může uvelebit v designovém posedu od firmy Treebee. Ovšem bude si muset zřejmě vypnout světla v čele posedu (od firmy Tangle), aby mu neplašila zvěř. Stavbu lze využít také jako rekreační objekt, pracovnu či privátní salonek u chaty na vlastním pozemku – a tam už světelné efekty na škodu rozhodně nebudou.

Obytný posed od firmy Kupsiposed. Foto: Jan Šída, Právo