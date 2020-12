Den, kdy zemřel John Lennon

„Člověče, víš, co jsi udělal?“ zeptal se policista muže, který seděl na místě činu a četl si. „Zastřelil jsem Johna Lennona,“ odpověděl Mark Chapman, Lennonův vrah.

Vraždu připravoval měsíce dopředu. Věděl přesně, kdy a v kolik hodin bude Lennon u budovy. Seděl tam a čekal od rána. Umělec dorazil do svého apartmánu kolem sedmnácté hodiny. Když z něj potom vycházel, stihl ještě svému budoucímu vrahovi podepsat novou desku Double Fantasy. Potom odjel do studia.

Před jedenáctou hodinou noční, kdy mířil domů, se před ním tehdy pětadvacetiletý Chapman objevil znovu. Kdyby se Lennon nechal v limuzíně zavézt do střeženého dvora, nic by se nestalo. Jenže on i jeho žena Yoko Ono vystoupili na chodníku.

Když šel Lennon po schodech, přistoupil k němu Chapman na vzdálenost asi šesti metrů. Z kapsy vytáhl zbraň, kterou měl předtím schovanou v květináči nedaleko budovy, a pětkrát vystřelil. První kulka minula cíl, ale další zasáhly Lennona dvakrát do levé části zad a dvakrát do levého ramene. Střely trefily tepnu i levou plíci. Smrt nastala po převozu do nemocnice.

Jphn Lennon se svým vrahem Markem Chapmanem, když mu 8. prosince 1980 podepisoval album. Foto: ČTK

Chapman po svém činu upustil zbraň a zůstal na místě. Čekal na policii. Jejím příslušníkům se po příjezdu naskytl šokující pohled. Vrah seděl na chodníku a četl si knihu J. D. Salingera Kdo chytá v žitě. Ten den si ji v New Yorku koupil.

Necelou hodinu před svou smrtí stihl Lennon dokončit skladbu Walking on Thin Ice. Nazpívala ji Yoko Ono, on ji mixoval a dohrál k ní kytaru. Vyšla v lednu 1981.

Podle výpovědi lékařů v okamžiku, kdy byl Lennon oficiálně prohlášen za mrtvého, zněla v nemocnici z reproduktorů píseň All My Loving od Beatles. Skladbu napsal Paul McCartney a byla první, kterou Beatles zahráli při svém debutovém vystoupení v americké televizní show Eda Sullivana.

Zemřít měl i McCartney

Chapman během vyšetřování přiznal, že si vytvořil seznam známých osobností, které měl v plánu zastřelit. Lennona si do něho vepsal proto, že byl nejdostupnější. „Měl jsem vybrané lidi a on byl první na seznamu. Zdál se mi nejpřístupnější,“ řekl.

Mezi dalšími „vyvolenými“ byly herečka Elizabeth Taylorová, americký komik Johnny Carson, bývalý Lennonův kolega z Beatles Paul McCartney, herec, režisér a producent George C. Scott či americký prezident Ronald Reagan. „Pokud by to nebyl Lennon, byl by to někdo jiný,“ dodal Chapman.

McCartney loni prozradil, že se mu často o svém bývalém spoluhráči zdá. „Víte, náš vztah trval dlouho a byl opravdu hluboký. Mám rád, když mě lidé navštíví ve snech. Často se mi zdá o kapele a často je v těch snech i John. Sny o něm jsou vždy dobré,“ řekl v The Late Show with Stephen Colbert.

Beatles v době svých začátků. John Lennon vlevo. Foto: ČTK

Yoko Ono použila fotografii zakrvácených Lennonových brýlí, které měl na očích, když ho Chapman zastřelil, na obal svého alba Season of Glass z roku 1981. V roce 2013 je v rámci boje proti zbraním zveřejnila na Twitteru. Napsala k nim, že od Lennonovy smrti bylo v USA zastřeleno více než milion lidí. „Smrt milovaného člověka je hrozný zážitek. I po třiatřiceti letech mému synovi Seanovi i mně stále chybí,“ napsala ještě.

Dvakrát v síni slávy

John Winston Ono Lennon se narodil 9. října 1940 v Liverpoolu. Byl spoluzakladatelem skupiny Beatles. Ta vznikla v roce 1960. S Paulem McCartneym v ní tvořili jednu z nejvlivnějších a nejúspěšnějších hudebních autorských dvojic dvacátého století. Kapela existovala do roku 1970 a vydala tucet studiových alb a EP.

Po jejím rozpadu byl úspěšný i jako sólový interpret. V roce 1975 se po narození syna Seana z hudební scény stáhl. O pět let později se k muzice vrátil a představil album Double Fantasy, které vyšlo tři týdny před jeho skonem.

Dvakrát byl uveden do rock’n’rollové síně slávy. V roce 1988 jako člen Beatles a v roce 1994 jako sólový umělec.

Marné žádosti vraha

Mark David Chapman byl odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po dvaceti letech. Ve vězení Wende Correctional Facility v Aldenu ve státu New York pracuje jako pomocník, čistí kanceláře a asistuje spoluvězňům v knihovně. Navzdory pár násilnostem ze začátku trestu se prý chová vzorně.

Jedenáctkrát již požádal o podmínečné propuštění. Pokaždé však bylo zamítnuto. Proti je kromě milionů fanoušků Lennona i vdova Yoko Ono. Podle ní by Chapman nebyl v bezpečí, kdyby se volně pohyboval v ulicích. Bezpečně by se ale prý necítila ani ona s rodinou.

V roce 2008 Chapman řekl, že je mu líto, co udělal, a že už zná hodnotu lidského života.

Vrah Johna Lennona Mark Chapman. Foto: ČTK

Při neúspěšné žádosti o milost v roce 2014 komisi, která měla o jeho odchodu na svobodu rozhodnout, řekl: „Mrzí mě, že jsem způsobil takovou bolest. Promiňte, že jsem byl takový idiot a vybral si špatnou cestu ke slávě. Mnoho lidí ho milovalo. Dostávám mnoho dopisů, a to není jen tak. Není to obyčejný zločin.“

Letos se omluvil Yoko Ono. „Byl to velmi samolibý čin. Je mi líto bolesti, kterou jsem Yoko Ono způsobil. Opakuji, že je mi to líto, nechci se vymlouvat. Udělal jsem to kvůli vlastní slávě. Je to nejhorší zločin, jaký může být spáchán vůči nevinnému člověku. Jediným důvodem, proč jsem ho zavraždil, byla jeho obrovská sláva a já zároveň velmi toužil stát se slavným. Bylo to ode mě sobecké,“ řekl porotě ve vězení.