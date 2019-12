Davová psychóza: Christiánii jsme měli ve svých bytech

V letošním roce doma koncertovala v létě. Představila přitom své dobře známé skladby z osmdesátých a devadesátých let, jakými jsou třeba Spravodlivosť, Depresia, Tiesňové volanie či Christiánia, a přidala k nim novinky z čerstvé desky. Je pátá studiová v její diskografii.

„Vždy jsme se snažili v textech neopakovat témata. Platí to i pro nové album,“ sděluje Právu Kassa. „Společnost funguje dál, život přináší jiné problémy a my se na ně snažíme reagovat. Nová deska je v tématech aktuální, je o současnosti.“

Davová psychóza působila ve svých skladbách vždy naštvaně a nesmlouvavě a vydrželo jí to dodnes. Kassa na pódiích hovoří o spravedlnosti, právu na svobodu i o tom, že by lidé neměli přijímat lež a naopak by se měli naučit číst mezi řádky.

„Punk mi změnil život, absolutně ho nakopl. Na pódiu je to show, ale já ho mám i v normálním životě. Jasně, když je člověku dvacet, je jinak naštvaný, než když je mu padesát. Ve dvaceti začíná poznávat život a rozčiluje ho všechno. Je to trochu prvoplánové, ale přirozené. V padesáti už o životě dost ví a je naštvaný na to, co je opravdu problém. Punk nabízí lidem témata k přemýšlení a říká, že život je neustálý boj. Naše skladby jsou upřímné,“ říká Kassa.

Skupina vznikla v roce 1987, ale chyběl jí tehdy zpěvák. A tak se obrátila na Kassu. „Jako zpěvák jsem se samozřejmě stal jakousi hlásnou troubou. Jinak ale nejsme kapela s jedním lídrem. Máme společné názory,“ vysvětluje.

Davová psychóza Foto: archiv kapely

„Jednou z našich nejúspěšnějších písniček je Christiánia. Je o území v Kodani, alternativním místu ke svobodnému životu. Vznikla ještě za komunismu a byla pro nás a naše fanoušky symbolem naděje. V Christiánii vytvořili v kapitalistické společnosti něco ještě autonomnějšího. Kapitalismus jim to dovolil, což si nelze představit v případě socialismu, ve kterém jsme žili u nás. My tu měli Christiánii ve svých bytech,“ dodává Kassa.

Nový domov

Brání se tomu, že Davová psychóza je politická kapela. Míní, že na problémy společnosti nehledí okem politiků, nýbrž punkových muzikantů. Ostatně nikdy se o ní nereferovalo jako o partě anarchopunkové, což jsou ty se silným politickým názorem. Vždy byla ryze punková.

Od roku 2006 žije Kassa v Austrálii, kde si se ženou našli práci. Na Slovensko se snaží vracet každý rok, a když dorazí, pomáhá kapelu udržovat při životě.

„V roce 2004 jsme nahráli album Nakrmte prežratých a potom i DVD. Následně jsme s manželkou odjeli do Austrálie, aniž bychom měli v hlavě plán tam zůstat. Brzy jsme se tam však zabydleli a nakonec zůstali. Pro kapelu to samozřejmě není jednoduché, ale jak vidíte, stále fungujeme,“ vysvětluje.