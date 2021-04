David Stypka nahrál před skonem album. Vyjde v září

Vydavatelem bude nahrávací společnost SinglTon. Její umělecký ředitel Martin Červinka Právu řekl: „Album je ve stádiu dokončování. David Stypka ho nazpíval, dlouhodobě však s kapelou a producentem Martinem Ledvinou vedli diskuze o tom, zda by se měl zvuk ve srovnání s předešlým albem Neboj posunout, nebo by měl zůstat stejný. Tím pádem nebyly dokončené všechny hudební pasáže, a tak v současné době jezdí muzikanti z Davidovy kapely Bandjeez z Frýdku-Místku do Prahy a dotáčejí, co je potřeba. Některé party nahrávají znovu.“