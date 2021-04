David Koller zpívá v písni Vězenkyně o domácím násilí

„Byla těhotná, celá posmutnělá. Kolega, lupič povídá: Chudák, měla tátu sviňáka, co na ni lez, tak ho zabila. Druhý den ji prý vezli na soud. Kdykoli slyším o domácím násilí, teď ještě umocněném covidovou pastí, vyhřezne ve mně tahle vzpomínka. Netuším, co s tou holkou bylo dál. Myslím ale, že dnes by měla daleko víc zastání,“ dodal.