David Koller vydal klip o pandemii, text napsal Topol

„David měl v tom, co chce v klipu mít, jasno už od samého začátku. Hanka Dvorská a její útěk. Přes to nejel vlak. Pro mě to byla výzva a frustrace v jednom,

protože motiv běhu – útěku je podle mě otřepaný a vytěžený. Ale mít Hanku Dvorskou, která je plná pozitivní energie, a chtít po ní zahrát drama nebo zoufalství, teda vlastně opak toho, co ztělesňuje, byla fakt radost. Byla skvělá,“ řekl o natáčení režisér Hradil.