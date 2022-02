David Koller jede do klubů, vydá vinyl a chystá festival

„Všechny písně vznikly v době pandemie. Natáčelo a míchalo se v sedmi studiích a trvalo to velmi dlouho. Všichni si ještě živě pamatujeme, jak covid, hlavně zpočátku, komplikoval setkávání lidí. Člověk musel být trpělivý a na všechno si počkat. Nakonec se ke všem skladbám povedlo udělat i videoklipy,“ říká Koller.

Nové skladby My se vám ozveme, Pouta, Planeta bez paměti a Vězenkyně jsou již zveřejněny i s videoklipy a dnes jsou dostupné na digitálních platformách nebo na YouTubu. Všechny zastřešuje graficky QR kód od Davida Černého. Koller pod něj se svou kapelou shrnul celou svou aktuální tvorbu. Píseň Pouta je navíc nominována na Skladbu roku v Cenách Anděl.

Po prvním ročníku Koller Festu 2021, který loni zahájil pocovidovou koncertní aktivitu zpěváka, se letos opět do vinařství Lahofer v Dobšicích na Znojemsku chystá další ročník. Jednodenní festival se bude konat 21. května a vedle Kollera vystoupí i skupina Prago Union.

„S Jasnou pákou vydáváme vinyl se čtyřmi skladbami a v dubnu je pojedeme představit lidem. Jsou to přesně dva roky, kdy jsme se potkali v mikulovském studiu a nahráli session, ze kterých potom tři skladby vznikly. Kvůli covidu se všechny koncerty Jasné páky rušily, o to víc se teď těšíme, že si zahrajeme živě, a navíc s novým playlistem, který by lidi mohl hodně bavit, alespoň tak jako nás. Taky jsem rád, že si konečně zahraju s Michalem Ambrožem nebo s Petrem Vášou na jednom pódiu,“ upřesňuje zpěvák.