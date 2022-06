David Gaydečka: Nick Cave bude na pódiu dvě a půl hodiny

Metronome Prague se vrací po dvou letech nucené covidové pauzy. Co se na něm za tu dobu změnilo?

Urychlilo se rozšíření na čtyři večery. Měl i jsme to v plánu, ale asi by k tomu došlo až příští rok. Otevřeli jsme se také hiphopové scéně, vystoupí řada českých i zahraničních projektů.

Obojí s sebou přineslo zásadní změny v organizaci a my se tak velký festival vlastně učíme pořádat za pochodu. Po pandemické pauze je v hudební branži spousta nových lidí, a ti, kteří zůstali, měli ve dvou uplynulých letech jiný režim své činnosti. Znovu se sehráváme.

Festival se odehraje i v prostorách nově opravených Křižíkových pavilonů. Bylo to načasované tak, aby se rekonstrukce stihla udělat?

Zástupci Výstaviště využili čas, kdy se nekonaly akce, a investovali do rekonstrukce pavilonů peníze i práci intenzivněji, než by to bylo za normálního provozu. Pravda je, že se v posledních dnech muselo šlápnout na plyn, protože využití tří Křižíkových pavilonů je pro programovou strukturu Metronome Prague naprosto klíčové. Myslím si, že kdyby náš festival nebyl naplánovaný na tento týden, končila by rekonstrukce uprostřed léta.

Proč jste se rozhodli začít charitativním koncertem pro Ukrajinu za účasti tamních umělců? Je to pro vás práce navíc.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme v únoru uspořádali Koncert pro Ukrajinu, jenž částku, která se během něho nasbírala, vykopl řádně vysoko. Bylo to asi sto šedesát milionů korun. Od té doby při nás toto téma zůstalo, a protože víme, co ta pomoc znamená, nedovedu si představit, že bychom na nějakou podobnou nabídku řekli ne.

V momentě, kdy se tedy objevila možnost uspořádat ukrajinský koncert s tamními popovými hvězdami v předvečer Metronome Prague, šli jsme do toho. Nestává se moc často, že vám zavolají zástupci nejslavnějších kapel nějaké země a řeknou, že zahrají pouze za náklady, a co se vybere na vstupném, odevzdá se ukrajinským nemocnicím.

Takže ta aktivita byla z ukrajinské strany?

Ano, přišla od ní.

Hlavní hvězdou letošního ročníku je Nick Cave. Před několika týdny mu zemřel již druhý syn. Nechtěl své nadcházející turné zrušit?

Když se to stalo, jako pořadatele nás to emočně zasáhlo a současně lehce zamrazilo. Nepřemýšleli jsme hned o tom, co z toho bude, ale pro jistotu jsme v komunikaci s Caveovým managementem ani nedutali. Několik týdnů byla oboustranně úplně nulová, všichni čekali, co se stane. A Cave nakonec vyjel na turné.

Bude jeho pražský koncert v něčem výjimečný?

Na Metronome Prague dáváme kapelám velký prostor. Nechceme dělat supermarket se stovkami koncertů. Otevřeme sice osm scén, ale pět z nich bude fungovat přes den a tři přes noc. Hlavní pódia jsou dvě a program na nich se střídá. Jde nám o to, aby si návštěvník za peníze, které zaplatil za lístky, užil co nejvíce hudby.

S každou zahraniční hvězdou jednáme o tom, aby byla na pódiu co nejdéle. Nick Cave slíbil, že bude vystupovat dvě a půl hodiny. Bude to nejdelší koncert festivalu.

Dalšími hvězdami jsou Beck a Underworld. Jak složité bylo překládání jejich koncertů s ohledem na pandemické období?

S každým to bylo jiné, ale byli vstřícní a loajální. Chtěli věci dotáhnout do konce. Beck v jeden moment nevěřil, že bude třeba festival odsunout. Museli jsme ho o tom přesvědčit. My se pak zase báli, jestli letos opravdu přijede, anebo se svůj program v Evropě rozhodne změnit. Nakonec to dopadlo dobře a my teď naopak kolem něho a jeho kapely řešíme docela přísný anticovidový režim. Nechtějí kvůli covidu rušit žádné koncerty.

S Underworld jsme pandemií prošli v podstatě bez problému. Nová smlouva se ale vyjednávala hůře kvůli brexitu. Ta původní byla podepsaná před ním, nová po něm. Je v ní znát více obav, které dnes obecně britští umělci při cestě do Evropské unie mají.

Vždy jste se snažili mít v programu neopakovatelné koncerty. Letos je takovým například spojení kapely Mig 21 se symfonickým orchestrem. Je těžké přimět české umělce k tomu, aby vymysleli něco speciálního?

Je pravda, že to mohou vnímat jako práci navíc. V minulých letech se nám ale podařilo řadu z nich ke speciálním koncertům přesvědčit a teď už se nám mnozí ozývají s tím, že je jim jasné, že chtějí-li hrát na velké scéně uprostřed Prahy, očekává se od nich něco netradičního. Chápu, že je to pro ně velká práce, a já jim za ni moc děkuju.

Letos kromě Migu 21 se symfoniky vystoupí Lenka Dusilová s kapelou Řeka ansámbl, Dan Bárta, který opět obnovil skupinu Alice, nebo Tata Bojs se speciální vizuální show. Věřím, že všechny tyhle koncerty budou parádní.

Festival potrvá čtyři dny. Je to ročník s největším rozpočtem?