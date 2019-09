Dan Bárta: Nový bubeník je divočejší hráč, byl by hřích to nevyužít

Na začátku musím poděkovat za nostalgický zážitek. Na akci Festiwall v Praze jste s Michalem Pavlíčkem a Kamilem Střihavkou skvěle připomněli Deep Purple. S Illustratosphere asi nehrozí, že byste předělali „párply“?

No, tahle písnička je dvojhlasně a já jsem vlastně vždy měl radši Led Zeppelin nebo AC/DC než Deep Purple, pardon. Od AC/DC jsme udělali s triem jednu písničku Beatin Around the Bush. Na Deep Purple, myslím, nedojde. To bych musel někde slyšet nějakou věc, kterou neznám, což může být, a nechat se jí tak zlomit, že bych si řekl, že jsem zrádce, když ji nebudu hrát, hm, což taky může být.

Proč se turné jmenuje Zvířený prach?

Je to část názvu desky, která se jmenuje Kráska a zvířený prach. Zvířený prach je ta druhá půlka, mužská. Vzhledem k tomu, že jsme v kapele samí muži a že oprášíme sem tam starou věc a ještě budeme poskakovat po pódiu, čímž zvíříme spoustu prachu... Ale hlavně se mi to líbí jako sousloví.

Sestava nebo zvuk se nemění?

Je to první deska, kterou natočíme s Martinem Valihorou, tak k tomu, co je pro Illustratosphere charakteristické, jednak zvuk Mirka Chyšky, kytaristy, pak Filipova klávesová potence různých zvuků a Robert Balzar jako obsluha dobrého kontrabasu i kvalitní baskytary, se přidá dravý bubeník s mimořádně silnou výzbrojí, který nemá problém se širokou žánrovou rozprostraněností. Takže to bude pestřejší.

Takže trochu dravější rytmus?

Možná spíš úder. Illustratosphere je postavena na velké hráčské svobodě, nevychází to z jedné hlavy. Musí dojít ke shodě. Musí se přijmout charakter každého hráče, je to fúze, syntéza individualit. Každá změna, třeba když přijde nový bubeník, zvuk a styl dost promění, logicky.

Jsou dvě tři písničky, které hrajeme stejně, jako aranžmá ale většinu hrajeme podle naturelu jednotlivých hráčů. Martin je dravější, divočejší hráč a byl by hřích to nevyužít a svázat ho do nějaké staré figury.

Jsou mezi nimi coververze?

Vše jsou originály, dvanáct věcí a jedna je naše vlastní coververze Oblaka dobra.

My jsme ji loni někde na živáku zahráli tak, že Martin Valihora vykopl vlastní groove, a my jsme se toho chytli a udělali nové aranžmá, více organické, bližší jeho naturelu. A Robert Balzar místo baskytary hraje kontrabas. Takže máme cover své vlastní věci. Živý, hraný dohromady, jako bonus.

Zbylých jedenáct jsou normální autorské kusy, částečně Filipa Jelínka, částečně moje, částečně dohromady. Dvě jsou v angličtině, jedna ve slovenštině, české a slovenské texty jsem psal já a anglické moje žena Alžběta Plívová.

Na koncertech ale coververze hrajete?

My hrajeme jednu věc od Joni Mitchell, jednu od Stinga, možná je zahrajeme zas. Nikdo neví, na šnůře se může stát leccos, ale plán nemáme.

Zvířený prach tour 2019 18.9. Bratislava – koncert přeložen na prosinec 19. 9. Bratislava 20. 9. Bystré v Orlických horách – koncert přeložen na 14.3.2020 21. 9. Praha-Radotín 22. 9. Písek - koncert přeložen na 25.3.2020 23. 9. Brno 24. 9. Otrokovice – koncert přeložen na 19.3.2020 25. 9. Nový Jičín – koncert přeložen na 17.3.2020 26. 9. Frýdek-Místek - koncert přeložen na 18.3.2020 27. 9. Jihlava – koncert přeložen na 16.3.2020 28. 9. Pardubice - koncert přeložen na 27.11.2019 8. 10. Praha 9. 10. Litoměřice 10. 10. Plzeň 11. 10. Aš 12. 10. Jablonec nad Nisou 13. 10. Poděbrady 14. 10. Kutná Hora 15. 10. Mělník 4.12. Teplice KNAK