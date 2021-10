Další velký knižní čtvrtek přináší šestnáct novinek

Podzimní kolekci vévodí očekávaná knižní prvotina oscarového filmaře Quentina Tarantina, v níž rozvádí svůj poslední snímek Tenkrát v Hollywoodu do románové podoby. Větší slovo dostane podle překladatele Raniho Tolimata lehce upozaděná postava šoféra ztvárněná Bradem Pittem.

Také Pavla Horáková se obrací do minulosti, konkrétně do pamětí své prababičky z moravského Slovácka, jež roku 1912 pobývala půl roku ve Vídni. „V Srdci Evropy se vydávám po jejích stopách a vysílám za ní soudobou vypravěčku,“ vysvětlila na tiskové konferenci.

Paříž a Milan Kundera jsou inspiračními zdroji Andrey Sedláčkové. Ve třetím knižním počinu Téměř nesmrtelná láska pracuje hrdinka na spisovatelově životopisu. „Je to sonda do lásky a nevěry, kdy se žena pouští do boje s dalšími partnerkami svého přítele,“ upřesnila.