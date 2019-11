Czech Press Photo vyhrál snímek z demonstrace proti Babišovi

„Vítězná fotografie jedné z masových demonstrací proti českému premiérovi je symbolem složité politické i společenské situace v zemi. Třicet let po pádu komunismu je společnost opět rozdělena: na jedné straně dochází k vášnivým protivládním protestům a na straně druhé si vládní strana udržuje nejvyšší preference. Vítězný snímek obsahuje emoce i klade otázky, a to jednoduchým, působivým a do paměti na první pohled vrývajícím se způsobem,” uvedla za porotu Daniela Mrázková.