Čtyři zamčené výstavy Muzea umění Olomouc

Zamčené dveře výstavních síní ve své rubrice Ze zavřených galerií odemyká pro své čtenáře deník Právo. V současné době je to totiž jedna z mála možností, jak se seznámit s tím, co mají galerie a muzea připravené na dobu, až do nich budou opět moci chodit lidé. V Muzeu umění Olomouc mají momentálně připraveny čtyři zajímavé výstavy.