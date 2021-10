Cranium jako výrazný umělecký artefakt

V Městském společenském domě v Kolíně je do 13. října k vidění výstava Tomáše Štědrého Emporium smrti. Slovo emporium znamená něco jako antické obchodní středisko, nebo prostě pevnost. Takže bychom mohli celý název chápat jako uvnitř pevnosti smrti. Autor se každopádně hororovými rekvizitami, tedy jejich tvorbou, zabývá již několik let. A to nejen pro umělecké účely, ale dělá také filmové pomůcky, modely pro tatéry nebo upomínkové předměty pro fanoušky metalové či hardcoreové muziky.