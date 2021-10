Covers for Lovers natočili sci-fi videoklip a zvou na oslavu deseti let kapely

„Vždycky jsme v hudbě hodně experimentovali, takže v našem playlistu najdete rozmanitou škálu odlišných songů od popíku, punku, reggae, ska až třeba k metalu. Časem jsme ale došli k tomu, že nás stejně nejvíc baví to, na čem jsme vyrostli. Jsou to hlavně skladby kapel Green Day, Bad Religion, The Offspring, Simple Plan a dalších. To nám sedí asi nejvíc, to je naše cesta,“ vysvětluje zpěvák Billie Joke.