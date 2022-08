Courtney Love dokončila po více než deseti letech svou biografii

„Ahoj přátelé, myslím, že jsem právě dokončila psaní své knihy. Po desetiletém trápení,“ napsala Love na svůj instagramový profil. Jako důkaz zveřejnila rukopisnou fotografii knihy s názvem The Girl with the most Cake (Dívka s větším dortem). Současně nicméně přiznala, že zatím není schopna sdělit, kdy se kniha dostane do prodeje.