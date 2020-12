Colours uvedou koncert zpěvačky LP na internetu

LP vystoupila na Colours v roce 2017 a příští rok by měla být zpěvačka s nezaměnitelným hlasem opět jednou z hlavních hvězd. Letos vydala singl How Low Can You Go a koncertovala v hale City National Grove v Anaheimu. Tato vystoupení, téměř po roce před živým publikem, byla živě streamována po celém světě.

V červenci vydala singl The One That You Love a také vydala první živé album nazvané Live In Moscow, které vzniklo ve vyprodaném sále Crocus City Hall v Moskvě v roce 2019.

Nejslavnějším hitem LP je dodnes Lost On You. Bodoval v mnoha zemích a nedávno překonal miliardu přehrání na internetu.