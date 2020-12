Colours hlásí americký noise, elektroniku i britské zasmušilce

I Like Trains je britská post-rocková parta z Leedsu, která produkuje zadumané, pro někoho až depresivní songy s kytarou, piánem, elektronikou a zasmušilým vokálem. V ČR nikdy nevystupovala.

Nejznámějším jménem bude zřejmě americká skupina Health z Los Angeles, která spojuje hlukové plochy s popovými elementy. V Praze předskakovali Nine Inch Nails nebo The Neighbourhood. V létě jim vyšla deska Disco 4:: Part I.

„Jednání s Health bylo trochu složitější, ale velice korektní, bylo jasně vidět, že kapela má velký zájem na festivalu (i na scéně Full Moonu) vystoupit. Ostatně ve chvíli, kdy se oznámil přesun festivalu na rok 2021, právě Health potvrdili svou účast téměř okamžitě,“ uvedl Michal Pařízek, šéfredaktor magazínu Full Moon.

„Díky přesunu se nám povedlo zabookovat výjimečnou anglickou skupinu I Like Trains, která v létě roku 2020 vydala po osmileté pauze nejlepší album své kariéry a v Česku ještě nikdy nevystupovala. S novými deskami přijedou také srbští Repetitor, kteří budou program celé scény uzavírat, polští psychedelici Lonker See nebo v Londýně usazený umělecký kolektiv Vanishing Twin, pro který bude vystoupení na Colours také českou premiérou.“

Skupina The Membranes Foto: Colours

Dorazí i britská postpunková legenda The Membranes, kterou vede známý anglický novinář John Robb. Ten se zúčastní také showcase festivalu Czech Music Crossroads. „John Robb je skutečnou legendou hudební žurnalistiky a album What Nature Gives… Nature Takes Away jeho skupiny The Membranes patřilo k nejlépe hodnoceným nahrávkám roku 2018. The Membranes na festivalu vystoupí spolu s místním dívčím sborem,“ dodal Pařízek.

Posledním zahraničním účastníkem jsou nizozemští noise rockeři The Sweet Release of Death, Pařízek ale potvrzuje, že páteř programu tvoří zejména zástupci domácí a slovenské scény: „Rozhodně se těšíme na vystoupení FVLCRVMa, které by mělo být unikátní i po vizuální stránce, ze Slovenska ještě přijedou garážoví Genuine Jacks nebo rapper Edúv syn, jehož vystoupení bude pro mnohé návštěvníky jistě překvapením. Z domácích jmen bych rád vypíchl například pražskou psychedelickou formaci Vellocet Roll, která patří mezi nejlepší živé kapely na scéně, postmetalové veterány Five Seconds to Leave nebo dvojici Šimanský & Niesner, kteří předvedou moravskou odnož akustického stylu zvaného americký primitivismus.”

„A je třeba nezapomínat i na pražskou písničkářku Amelii Sibu, která patří k největším objevům letošního roku. Domácí alternativní scéna je ale obecně ve skvělé kondici, doporučit lze každé z českých a slovenských jmen letošního programu.“