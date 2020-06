Colours 2021: Potvrdili The Killers i Youssou N´Dour

Americká rocková skupina The Killers už chystá novou desku Imploding the Mirage, aby ji mohla v roce 2021 zahrát v Ostravě. Má za sebou 28 miliónů prodaných nosičů a řadu cen.

„Jsem ráda, že se takto rychle daří potvrzovat účinkující na příští rok. Vedle hlavních hvězd se zároveň začíná plnit i program žánrových scén,” uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová. Až z Austrálie tak dorazí do Ostravy indie-folkaři Sons of the East. Na Drive stage zahrají ruští gypsy punk folk street alko-hardcoroví The Hatters, americký mistr hry na pedal a lap steel Roosevelt Collier a trio z izraelské pouště Anna RF.