Činohru Národního divadla povede od příští sezony duo SKUTR

Činohru Národního divadla od příští sezony společně povedou Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, kteří společně tvoří pod značkou SKUTR. Ve středu to uvedl mluvčí první české scény Tomáš Staněk. Pro Národní divadlo už Trpišovský s Kukučkou připravili jako režiséři osm inscenací. Jako kmenového režiséra si přivedou do ND Michala Vajdičku, který dříve působil v Dejvickém divadle a Činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě.