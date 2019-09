Cígler a Motyčka hledají nový vztah s prostorem

Ideovým svorníkem vystavených objektů je vzájemná koexistence časově omezeného jedince v časově a prostorově neomezeném makrokosmu. Každý návštěvník se tím, že vstoupí do prostoru galerie, stává výše vzpomínaným jedincem.

Musí totiž projít mezi temně černými bloky z pokoveného tabulového skla, a touto branou tak vstupuje do jiné dimenze. Když se ohlédne, uvidí se v zrcadle v několika zdeformovaných verzích stejně jako okolní předměty. Jeho jistoty původního světa mu najednou zmizí a jsou nahrazeny naprosto odlišnou realitou.

Hned naproti se majestátně rozprostírá skleněná tabule s neonovou trubicí Matnice, jež šíří prostorem bledé nazelenalé studené světlo. I další skleněné objekty jsou spojeny se světelným zdrojem. Dotyk tvoří dvě kovové trubice zakončené skleněnou nadstavbou ve vodorovné poloze. Mezi nimi je však několikacentimetrová mezera a z ní doslova prýští do okolního prostoru světelná imateriální substance.

Objekt nazvaný Půlvejce – vidět dovnitř už pracuje se světelnou materií poněkud odlišně. Dvě půlkulaté žluté části z kompozitního skla trůní na elipsovité podložce. Využívá denního světla, které dopadá do malého sálu okny. Při denním osvětlení se na celý artefakt promítají nejen nápisy z okolních stěn, ale i rámy oken. Z jednoho úhlu pohledu to vypadá, jako by na podlaze ležely stíny tří křížů.