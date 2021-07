Chystá se deska rarit Amy Winehousové

Většina materiálu, který Amy nahrála, je ztracena, protože šéf labelu David Joseph zničil její demo nahrávky z morálních důvodů. Chtěl zabránit komerčnímu zneužití. Vydávání rarit je velmi ošemetná věc. Hodně hudebníků a hudebních kritiků zastává názor, že se to nemá dělat, protože daný umělec tato nedodělaná díla nechtěl vydat. V podstatě to poškozuje jeho pověst.

„Možná to nebude tak dobré jako Back To Black, ale podle toho, co jsem slyšel, podle úryvků, které bychom mohli zachránit, je to dobré.“