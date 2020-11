Cestovatel a spisovatel Michael Martin: Podporujme nomády

Čína v Africe buduje mnoho infrastruktury, ovšem ne jako pomoc, ale aby získala politickou podporu afrických zemí a dostala přístup k jejich enormním zdrojům. Čína si nedělá hlavu s lidskými právy a Afrika se stává závislou na čínských penězích a znalostech. Není to obchod mezi rovnocennými partnery. Obávám se, že Čína má v plánu stát se v dohledných letech světovým lídrem.

Řešením je spravedlivý obchod s Afrikou. To by africkým zemím pomohlo rozvinout jejich ekonomiky. Zároveň však nesmí Evropa nikdy polevit v tlaku na africké vůdce, aby snižovali míru korupce. Pokud se v Africe zlepší hospodářská situace, méně lidí bude riskovat život ve snaze dostat se do Evropy.