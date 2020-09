Cesta kolem Egypta za 80 minut

Společným jmenovatelem Slunečních králů, kterou hostí historická budova Národního muzea na Václavském náměstí, je archeologická lokalita Abúsír, kde egyptologové z Filozofické fakulty UK působí už přes 60 let.

Ta největší lákadla výstavy – jako je bazaltová socha krále Raneferefa či soubor soch z hrobky princezny Šeretnebtej nebo kněze Nefera – dorazila z muzeí a skladů v Káhiře, reliéfy ze zádušních chrámů zase z egyptského muzea v Berlíně. Předměty ze svých sbírek poskytla i další německá muzea, např. v Hannoveru či Heidelbergu. Právě Egypt si své artefakty žárlivě střeží a schopnost dostat předměty do Prahy ukazuje nejen na renomé českých egyptologů, ale i na jejich vynikající kontakty přímo na místě.

V nevykradené pohřební komoře kněze Iufay, který žil kolem roku 500 před Kristem, objevili čeští egyptologové i kanopy, do kterých se ukládaly vnitřnosti zemřelého.

Sluneční králové se pyšní i nálezy našich archeologů, jako jsou například čtyři kanopy na vnitřnosti kněze Iufay, jehož nevykradenou pohřební komoru egyptologové objevili v roce 1996. Našince jistě také příjemně překvapí zjištění, že řada vystavených předmětů pochází z Česka, převážně z pražského Náprstkova muzea, ale i třeba z hradu Buchlov – za tamní kamennou sošku služebníka, tzv. vešebta, patřící veleknězi z dob faraona Ramesse II., by se nemuselo stydět jakékoli světové muzeum.

I tak je ale co obdivovat. Nicméně ten, kdo čeká hrůzostrašné mumie nebo poklady jako z hrobky Tutanchamona, bude zklamaný. Nic takového pražská výstava nenabízí, zlata tu je, co by se za nehet vešlo, a lidské ostatky leda na fotografiích. Naopak zainteresovaný laik, který se chce něco dozvědět o nejznámější a nejpopulárnější starověké civilizaci, tu stráví velmi příjemné dvě hodiny. Návštěva bude i ideální pro školní výpravy, zvlášť když si domluví odborný výklad některého z egyptologů.