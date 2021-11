Cesta do hlubin vrahovy duše v audioknize Psychiatr

New York žije a pulzuje dobou velkých změn na přelomu tisíciletí. Vyrůstá v něm moderní, dosud nevídané velkoměsto, ale i bída, špína a kriminalita chudinských čtvrtí nabývají otřesných rozměrů. Alkohol, drogy, násilí jsou na denním pořádku a policie neprojevuje vůli něco v tomto směru podnikat.

Do čela policejního prezídia ovšem nastoupí pozdější první muž Spojených států Theodore Roosevelt a rozhodne se vnést do města i do řad svých podřízených pořádek. Pořádek, po kterém netouží ani část vlivné a majetné městské smetánky.