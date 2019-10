Cesta do hlubin čtenářovy mysli: Mozek neemigroval a vypráví o sobě

Ten se naštěstí nevystěhoval. Takže může o sobě vyprávět, přičemž ponory do jeho tajuplných hlubin mohou směle konkurovat dobrodružným výpravám. Milan Bauman, legenda mezi českými popularizátory vědy, ve své knize Mozek, zázrak na pět s podtitulem Neviditelné souvislosti dějů, které se odehrávají v naší hlavě (Petrklíč, 264 stran), zavede čtenáře do hlubin lidské mysli. Vysvětlí, jak vznikl náš rozum, co ví věda o tzv. šestém smyslu, proč biologické hodiny „smutně bijú“ u každé buňky, co se v hlavě sepne při výbuchu agresivity, a naznačí, jak brát fakt, že „miluji tě“ řekne i stroj.