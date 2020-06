Český Vinnetou bude mít šťastný konec

Představení se sice drží filmové předlohy z roku 1963, a to natolik, že jsou v něm použity i české filmové dialogy, bylo nutné ale děj zkrátit, a to na hodinu a půl. „Chceme, aby děti odcházely spokojené a hlavně veselé, proto jsme se rozhodli pro optimističtější konec. Happy endy do romantických příběhů patří. Snad nám to divák odpustí,“ řekl Právu Krištof. Je přesvědčený o tom, že většina diváků si stejně pro Nšo-či a Inču-čunu přála šťastný konec.