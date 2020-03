Česká skupina Vanua2: Zatím je nereálné jet na Vanuatu na turné

Stala se jím písnička Think Different, kterou natočila česká kapela Vanua2 se zpěvačkou Tonyou Graves, Američankou usazenou v České republice.

Rozhlasoví dramaturgové z Vanuatu ji stále sázejí do svých hudebních bloků, obyvatelé ostrovů jsou náležitě pyšní. Autorem skladby je zpěvák Yannick Tevi, který z Vanuatu pochází a do Česka se přiženil. S bývalými spoluhráči své kapely a zesnulého kytaristy Radima Hladíka z Blue Effectu založil v roce 2017 kapelu Vanua2. Před pár dny s ní vydal debutové EP.

Písnička Think Different však na něm není. Vznikla, až když byly skladby pro minialbum nahrané. „V polovině března byly na Vanuatu volby. Rozhodl jsem se prostřednictvím této písně nabádat své spoluobčany k tomu, aby volili odpovědně a vážili si toho, že žijí ve svobodné zemi. V mé rodině jsou totiž lidé, kteří se o nezávislost Vanuatu zasadili. Do roku 1980 bylo souostroví britsko-francouzskou kolonií. Teprve potom si prosadilo nezávislost. Cítil jsem povinnost to udělat,“ vysvětlil Tevi.

Chtěli tu písničku natočit s někým, kdo je známý a jim blízký. Spojení s Tonyou Graves napadlo fotografa Michala Pekárka, který s Vanua2 pracuje od začátku.

„Tonyu jsme vybrali i proto, že je cizinka, která žije v Čechách, stejně jako Yannick. Propojení jejich hlasů je velmi zajímavé, stejně jako to, že Tonya do skladby nazpívala celou část v bislamštině, jazyce, kterému nerozumí. Text se učila ve studiu, protože skladba se jeden den natočila, druhý se k ní nahrál videoklip a hned šla ven,“ doplnil baskytarista Wojttech Říha.

Tevi žije v České republice šest a půl roku, což je zároveň doba, po kterou nebyl ve své zemi. Než vznikli Vanua2, hrál ve vlastní formaci Yannick Tevi Band a byl i hostujícím zpěvákem reggae kapely Švihadlo. Náhoda to nebyla, na Vanuatu je reggae nejpopulárnější hudební styl.

„Můj otec je tam vážený hudební skladatel, další příslušníci mé rodiny se na hudební scéně pohybují rovněž. V rádiu se hraje převážně reggae, i moji příbuzní se mu hodně věnují. Já ale poslouchal popové písničky, chtěl jsem se vyprofilovat jinak,“ doplnil Tevi.

Skupina Vanua2. Foto: Misha Pekárek

„Myslím si, že určitá exotika se v Yannickově rukopisu objevuje. Například melodické linky vede úplně jinak, než by to napadlo nás ostatní. Umí to naprosto kouzelným způsobem, a zatímco pro něj je to zcela přirozené, troufám si tvrdit, že my ostatní bychom k takové lince vůbec nedospěli. V kapele je většinovým autorem hudby,“ vysvětlil Říha.

Na otázku, jestli by pětičlennou skupinu zajímalo odehrát koncertní turné na Vanuatu, odpověděl Tevi jednoznačně. „Rád bych tam jel a přesvědčil tamní muzikanty i fanoušky, že se dá dělat i jiná hudba než reggae. Z organizačního a finančního hlediska je to ale prakticky nereálné. Z pohledu z České republiky je Vanuatu nejvzdálenější konec světa. Přepravit tam celou skupinu včetně aparatury a nástrojů by bylo strašně nákladné. Jedna letenka na Vanuatu stojí čtyřicet tisíc, a nás by muselo jet nejméně šest. Třeba se nám ale podaří tam prorazit a promotéři si nás pozvou sami,“ sdělil Tevi.

Hledají shodu

Když kapela Vanua2 před třemi lety vznikla, žádné velké ambice neměla. Nestanovila si ani stylové zaměření. Tvoří osobité popové písničky a nekalkuluje přitom.

„Je nás v kapele pět a často zabere spoustu času jenom to, abychom se na něčem shodli. Každý z nás máme trochu jiné hudební myšlení, každý z nás vzešel z trochu jiného prostředí. Myslím si ale, že to naší tvorbě prospívá,“ vysvětlil klávesista Vít Beneš.

„Když je skladba hotová, poslední slovo má Yannick. A někdy se stane, že řekne, že ho tvar, k němuž jsme společně došli, nebaví, a začneme znovu. Stalo se to už mnohokrát,“ doplnil Říha.