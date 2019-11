Česká kapela The Wild Roots: Ve Skotsku se nás ptali, z jaké části Anglie jsme

Klip k písni Fire In My Heart kapely The Wild Roots

„V poslední době nám řada lidí řekla, že jsme přitvrdili. Podle nás je to přirozený progres v tom, co děláme. Neodchyluje se od původního záměru,“ uvedl zpěvák a kytarista Johnny.

„Nechtěli jsme se začlenit do mainstreamu. Chtěli jsme svým fanouškům ukázat, že stará hudba není mrtvá, a přestože je to opravdu staré médium, dá se v něm najít něco nového. My ji přinášíme jako věc, která je nadčasová,“ vysvětlil Kraken. The Wild Roots svou osobitost našli. Všichni zpívají a v jejich písních se objevují trojhlasy. Také jasné melodie, které poutají pozornost. Lze si je zahrát jen tak s kytarou. A mimochodem, když hledali název pro kapelu, Johnny ani Kraken nenašli ten konečný. Každý z nich ale objevil jeho část a zbývalo je jen spojit.