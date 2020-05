Černá komedie Bourák s Trojanem má trailer

V jednom z nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Ztrhaná máma, která odedře všechno sama a tváří se, že nevidí, co vyvádí její manžel, padesátník, který kšeftuje s vraky aut a říká si Bourák. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf, gangster místního formátu, kterému evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka.

Vedle Ivana Trojana v roli Ládi „Bouráka“, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života, se představí Kristýna Boková jako jeho zanedbávaná žena Markéta: „Asi poprvé jsem hrála něco tak odlehčeného. Do jejího kabátku se mi lezlo moc dobře a snadno. I díky maskérce Janě Bílkové a kostýmní návrhářce Tereza Kučerové jsem se cítila jako Markéta hned ráno, jen co jsem se oblékla do kostýmu a Jana mě nalíčila a učesala. Nebo taky nenalíčila a moc neučesala,“ vzpomíná na natáčení.