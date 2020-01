Ceny Grammy rozdají 26. ledna, vystoupí Billie Eilish, Aerosmith i Lizzo

Aerosmith letos dostanou cenu MusiCares Person of the Year a těsně před udílením Grammy proběhne koncert, kde rockerům vzdají hold třeba Foo Fighters, Jonas Brothers, Gary Clark Jr. a další. Na hlavním večeru pak mají Aerosmith nabídnout vlastní živé vystoupení třicet let po svém prvním koncertu při udílení Grammy.

Aerosmith vznikli v Bostonu už v roce 1970 a letos jedou opět na turné, během něhož navštíví 24. června Prahu. Na prvních albech jako Get Your Wings, Toys in the Attic a Rocks hráli rock doplněný několika baladami. Z té doby jsou dodnes nejznámější hity Dream On a Walk This Way. V devadesátých letech trochu pozměnili zvuk a slavili obrovské úspěchy s popovějšími skladbami jako Cryin' a Crazy. Později ale přišli s čistě bluesovou deskou Honkin' on Bobo. Aerosmith tvoří Steven Tyler (zpěv), Joe Perry (kytara), Brad Whitford (kytara), Tom Hamilton (basa) a Joey Kramer (bicí).