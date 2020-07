Celou pravdu o operaci Anthropoid nebudeme znát nikdy

První, co čtenáře překvapí, je polemika s výrokem německého publicisty Dederichse, který tvrdí, že organizátoři akce si mohli vybrat lepší vojáky, než byli Gabčík a Kubiš. Jenšík se ptá, jestli mohli udělat víc pro výběr vhodnějších aktérů. Když se nad tím zamyslíme, i dnes při využití hypermoderních technologií, by bylo logisticky velmi obtížné odstranit třetího muže ve státě. Jediné, co lze dvojici vyčítat, je fakt, že kvůli svým milostným pletkám v Protektorátu ohrožovala příliš mnoho lidí. Jejich kolega Valčík to prý označoval jako lehkomyslnost a informoval velitele Bartoše.