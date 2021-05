Čechomor rozdává optimismus pijáckým songem

„My, kteří jsme vzešli z hospodského hraní, jsme se cítili jako ryby ve vodě, respektive ve víně. Moc jsme se na to těšili a bylo to úžasný. V klipu jsme dovolili i kouřit, protože to je ta správná hospodská atmosféra, kterou už sice nezažijeme, ale která k těm radostem, možná až neřestem patří,“ dodal František Černý. Čechomor chce v blízké době vyrazit na letní turné.