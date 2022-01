Čech vyhrál britskou hudební soutěž

„Z letošního úspěchu mám ohromnou radost, nejen protože je to do třetice, ale hlavně kvůli nahrávce samotné. Vyzkoušel jsem si žánr, který mě dlouho lákal, a těší mě, že to byla správná volba. Skladba Wifi vtahuje posluchače do světa digitálních technologií, počítačů a internetu. Do atmosféry a prostředí, které se stalo důvěrnou součástí našeho každodeního života. Současně však poukazuje i na stinnou stránku věci – sociální izolovanost, přehlcenost informacemi nebo odtržení člověka od reality,“ uvedl Kympl.