Buskerka Evah přichází s nezávislou kytarovkou Head in the Clouds

Evah nasála vlivy amerických folkových a rockových písničkářů a přidala i trochu indie-rockových devadesátek. V klipu Head In the Clouds se vrátila na rodnou Moravu, do takzvané moravské Sahary.

„Text pojednává o vnitřní potřebě změny a odhodlání ji uskutečnit. O odvaze vykročit do neznáma navzdory vší nejistotě. Lokalitu natáčení jsem zvolila právě kvůli příběhu písničky. Písčitá oblast prošla za tisíciletí řadou proměn a přitom stále obsahuje sedimenty až z období třetihor. I my v sobě nosíme kousky naší minulosti,“ tvrdí Evah.

Začala v rodinné kapele Side Effect, projeli svět a vydali desku The Way We Are. Když hrála na ulici v New Yorku, nečekaně se setkala s Artem Garfunkelem.