Britský zpěvák Kiwanuka dostal cenu Mercury

„Úplně mi to vyrazilo dech. Hudba je vše, co jsem kdy chtěl dělat, takže jsem šťastný jako blecha,“ řekl zpěvák.

Původně poslouchal Nirvanu, ale pak narazil na baladu Otise Reddinga Sitting On The Dock of the Bay a díky ní začal zpívat soul. Po vynikajícím debutovém albu Home Again šel prudce nahoru. Jeho styl bývá popisován jako folk-soul nebo introvertní soul, v poslední době se ovšem nebojí ani rockových nápadů.