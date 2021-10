Britská skupina Duran Duran: Jsme lepší kamarádi než kdykoli dřív

Rhodes: Miluju Prahu a pevně doufám, že se do tohoto skvělého města vrátím. Buďto s Duran Duran, nebo alespoň jako turista. Naposledy jsme v Praze koncertovali po vydání alba All You Need Is Now. A na konci devadesátých let jsme v Českém Krumlově natočili videoklip k našemu singlu Out Of My Mind z alba Medazzaland a potažmo k filmu Svatý, s Valem Kilmerem v hlavní roli. V té době s námi ale John nehrál.