Bratři Timkové z No Name: Lidé milují písně, v nichž se najdou

Igor Timko: Oslovili nás tvůrci a řekli, že by chtěli, abychom napsali písničku, která bude pasovat k filmu a zároveň bude hitovka pro rádia. V principu jim bylo jedno, jestli text bude slovenský nebo český, ale jelikož je to komedie především pro českého diváka, preferovali český. Potom nám pustili film a my se rozhodli, že si od něho dáme odstup a vše zvážíme.