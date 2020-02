Body Count a Ice-T vystoupí v Roxy

I když se Ice-T etabloval na scéně undergroundového gangsta rapu už na konci osmdesátých let, nikdy neztratil zájem o metal. V roce 1990 založil s kytaristou Erniem C Body Count ovlivněné Slayer a Black Sabbath. Crossoverová skupina otevřela cestu spojení rapu s thrash metalem.

Pozornost na sebe přitáhlo hned debutové album z roku 1992, kterému vévodila skladba Cop Killer kritizující zkorumpované policisty. Kvůli ní chtěly dallaská policejní asociace a asociace bezpečnostních sil v Texasu donutit firmu Warner Brothers, aby album stáhla. K iniciativě se přidaly další policejní sbory. Do vydavatele se pustil i viceprezident Dan Quayle a americký prezident George Bush odsoudil Warnery za to, že takovou desku vydali.

Na konci devadesátých let se však Body Count odmlčeli, protože se Ice-T věnoval také své rapové a herecké kariéře. V roce 2006 vyšla deska Murder For Hire, naplno však kapela obnovila činnost až v roce 2009. Od té doby vydala další dvě desky, další, celkově už sedmá Carnivore vyjde letos v březnu. Jak ukazuje titulní píseň, slibuje pořádnou porci ostrých riffů i textů. K názvu poznamenal Ice-T: „Znamená to kašlat na vegany. Došli jsme k závěru, že cokoli masožravého tě nakopne. My jsme masožravci.